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عربي-دولي
خطة عسكرية أميركية جديدة لضرب الحوثيين.. ماذا في مضمونها؟
Lebanon 24
25-01-2024
|
10:00
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ذكر موقع "العربية" أن التوقعات تشير إلى دخول مرحلة جديدة للضربات الجوية الأميركية البريطانية والمستمرة منذ 11 كانون الثاني 2024، للحد من قدرات جماعة الحوثي، على استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
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وكشفت مصادر مطلعة عن خطة عسكرية أميركية جديدة، لاستهداف قيادات من الصف الأول في جماعة الحوثي، مع استمرار عملياتها ضد السفن في البحر الأحمر.
ونقل موقع "المشهد اليمني" عن تلك المصادر أن الخطة تتضمن وضع أسماء قيادات من الصف الأول بجماعة الحوثي على قائمة اغتيالات، بعد عدم تمكن الضربات العسكرية الجوية من وقف الهجمات الحوثية على السفن.
وأضافت أن اغتيال القيادات الحوثية من بين خيارات الخطة الجديدة على الرغم من تخوفات واشنطن من أن عمليات الاغتيال قد تدفع إلى مزيد من العمليات الانتقامية للحوثيين.
ولفتت إلى أن واشنطن بالتوازي مع التخطيط والتحركات القادمة، تعمل على استقطاب قيادات حوثية وخلق انقسام في صفوف الجماعة، خصوصا مع الرغبة لدى بعض تلك القيادات بتصفية أخرى.
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت أن عددا من قيادات الصف الأول في مجموعة الحوثي غادروا العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المجموعة في زيارة غير معلنة لإيران، وهروبا من استهداف محتمل لها، مشيرة إلى أن من ضمنهم قيادات ميدانية بارزة في ميليشيا الحوثي تم استدعاؤها من قبل قيادة الحرس الثوري الإيراني.
ويرى مراقبون سياسيون أن انتقال الضربات الأميركية البريطانية إلى مرحلة استهداف القيادات الحوثية الكبيرة، سيجبر المجموعة على وقف استهداف الملاحة والسفن في البحر الأحمر.
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