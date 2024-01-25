16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
20 شهيداً وإصابة 150 باستهداف حشد من النازحين في غزة
Lebanon 24
25-01-2024
|
08:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت حشدا من النازحين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 20 فلسطينيا وجرح 150 آخرين.
Advertisement
وأوضح القدرة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في غزة، راح ضحيتها 20 شهيدا و150 إصابة وعدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر للإمكانيات الطبية.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية ورصاص بشكل كثيف صوب الذين يقومون بانتظار شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من رفح، على مفرق الكويت على طريق صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافت "وفا": "استُشهد عشرات المواطنين، اليوم الخميس، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الحادي عشر بعد المئة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن طقس الجمعة في لبنان.. إليكم ما ينتظرنا!
Lebanon 24
مفاجأة عن طقس الجمعة في لبنان.. إليكم ما ينتظرنا!
16:50 | 2024-01-24
24/01/2024 04:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تبلّغ موعد "الحرب الإسرائيليّة"؟
Lebanon 24
لبنان تبلّغ موعد "الحرب الإسرائيليّة"؟
22:40 | 2024-01-24
24/01/2024 10:40:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر أخبار العاصفة "دانييلا": 3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الثاني سيكون الأشد برودة
Lebanon 24
آخر أخبار العاصفة "دانييلا": 3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الثاني سيكون الأشد برودة
00:36 | 2024-01-25
25/01/2024 12:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير في الدكوانة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حريق كبير في الدكوانة.. شاهدوا الفيديو
14:59 | 2024-01-24
24/01/2024 02:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" ضمن "طائرات"؟ تقريرٌ إسرائيلي يُعلن!
Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" ضمن "طائرات"؟ تقريرٌ إسرائيلي يُعلن!
14:00 | 2024-01-24
24/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:04 | 2024-01-25
وزير اسرائيلي يتوعد "الحزب": سنوجه ضربة "لن يتعافى منها" لبنان
10:00 | 2024-01-25
خطة عسكرية أميركية جديدة لضرب الحوثيين.. ماذا في مضمونها؟
09:30 | 2024-01-25
إجتماعات مكثّفة بين الحوثيين و"القاعدة".. ما الهدف منها؟
09:25 | 2024-01-25
متظاهرون يسعون لمنع شاحنات المساعدات من الوصول لغزة
09:21 | 2024-01-25
بالتزامن مع أضخم مناورات الناتو.. لماذا يزور بوتين كالينينغراد؟
09:00 | 2024-01-25
ريا وسكينة ظهرتا في تطبيق مواعدة.. ما تفعلانه بالضحايا غير متوقع!
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
25/01/2024 17:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
25/01/2024 17:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
25/01/2024 17:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24