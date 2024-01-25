20 شهيداً وإصابة 150 باستهداف حشد من النازحين في غزة

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أشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت حشدا من النازحين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 20 فلسطينيا وجرح 150 آخرين.وأوضح القدرة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في غزة، راح ضحيتها 20 شهيدا و150 إصابة وعدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر للإمكانيات الطبية.وكان الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية ورصاص بشكل كثيف صوب الذين يقومون بانتظار شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من رفح، على مفرق الكويت على طريق صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأضافت "وفا": "استُشهد عشرات المواطنين، اليوم الخميس، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الحادي عشر بعد المئة".