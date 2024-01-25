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عربي-دولي

صورة ليلية مذهلة لمكة المكرمة.. هكذا بدت من الفضاء!

Lebanon 24
25-01-2024 | 08:43
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التقط رئيس فريق رواد الفضاء الروس، ومراسل وكالة "تاس" الروسية أوليغ كونونينكو، صورة فوتوغرافية ليلية لمكة المكرمة من متن محطة الفضاء الدولية.

وقال كونونينكو في تصريح أدلى به لوكالة "تاس" الروسية: "التقطت منظرا لمكة المكرمة في ليلة 23 كانون الثاني عام 2024".
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وأوليغ كونونينكو الذي يمثّل على متن محطة الفضاء الدولية وكالة "تاس" الروسية، سبق له أن التقط صورا فوتوغرافية ليلية لمدن روسية وهي موسكو وأورينبورغ وساراتوف وغروزني.
 
(روسيا اليوم)

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