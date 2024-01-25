Advertisement

عربي-دولي

ريا وسكينة ظهرتا في تطبيق مواعدة.. ما تفعلانه بالضحايا غير متوقع!

Lebanon 24
25-01-2024 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1156770-638417946649511816.jpeg
Doc-P-1156770-638417946649511816.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصاعدت حوادث مقتل سياح أميركيين وأجانب في كولومبيا، حيث طالت سلسلة من حوادث الموتِ الغامضة 8 أميركيين خلال شهرينِ في كولومبيا، وهناك شكوك حول ارتباط موتِهم بتطبيقات مواعدة كانوا يستخدمونَها، تسببت باستدراجِهم ومقتلِهم.
Advertisement

وقالت السفارة الأميركية في العاصمةِ الكولومبيةِ بوغاتا، إنّ عدداً منَ الضحايا تعرّضوا للتخديرِ والسرقةِ بعدَ لقائِهم بأشخاصٍ عبرَ هذه التطبيقات.

من بينِ هؤلاءِ الضحايا الأميركيّ من أصولٍ آسيوية تو جيرْ شيونغ الذي تعرّضَ للخطفِ والقتلِ في كولومبيا بعد تعرفه على امرأة هناك أونلاين، ولقائِه معَها، ليعثر عليه بعدها مقتولاً عبر تعرضِه للطعنِ أكثر من 12 مرة فيما تم القبض على 4 أشخاص متهمين بالتورّطِ في هذه الجريمة.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، إلى تسجيل 32 حادثة قتل للسياح، خلال الشهور الـ10 الأولى، من العام الماضي لسياح، تبين في كثير منها أن الضحايا تواصلوا مع مومسات عبر تطبيقات دعارة ومواعدة من أجل سرقتهم.

وقالت إن كوميديا يدعى تو، من مينيسوتا الأميركية، انقطع الاتصال به بعد سفره إلى ميدلين في كولومبيا.

وأشار شقيقه إلى أنه اتصل به نهاية العام الماضي، وطلب منه مبلغ ألفي دولار، ولم يقل السبب في طلبه، وكان معروفا أنه يتحدث مع فتاة عبر الإنترنت.

وأوضح أن شقيقه عثر عليه مقتولا في أحراش نائية عن المدينة، بعد اختطافه وأخذ المال منه، تحت تهديد السلاح.

كما سجلت السفارة الأميركية، العثور على جثة جيف هيويت غارقة بدمائه في غرفته بالفندق في ميدلين، وقال أصدقاؤه إنه كان ضحية "سطو تطور إلى جريمة قتل".

هذا وتنوعت عمليات القتل لمستخدمي تطبيقات المواعدة، بين الاختطاف والقتل، أو التخدير بنوع من المنومات الشديدة وقد يموت بعضهم بسبب الجرعات الزائدة، بعد استدراج الكثير منهم عبر فتيات لممارسة الدعارة.

بدوره، قال كارلوس كالي، المدير السابق لمرصد السياحة في المدينة إن المجرمين تعودوا على تخدير السياح بمادة سكوبولامين، وهي مادة بلا رائحة تعرف باسم "نفس الشيطان"، وحذرت السفارة الأميركية أيضا من المخدر الذي ينوم الضحايا لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وقال كالي: "هناك صورة سلبية عن السائح في المدينة، وهي أنه يبحث عن الجنس".

وأكد متحدث باسم مرصد السياحة أن "أغلب الضحايا رجال، ولكنه أضاف أن الكثير من الحوادث لا تزال قيد التحقيق.

وأشار إلى أن ممارسة الدعارة قانونية في كولومبيا، وهي واسعة الانتشار في المناطق والمدن السياحية على غرار ميدلين وكارتاخينا. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:04 | 2024-01-25
10:00 | 2024-01-25
09:30 | 2024-01-25
09:25 | 2024-01-25
09:21 | 2024-01-25
08:49 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24