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عربي-دولي

بالتزامن مع أضخم مناورات الناتو.. لماذا يزور بوتين كالينينغراد؟

Lebanon 24
25-01-2024 | 09:21
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أوضح السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في إفادة أن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لمقاطعة كالينينغراد لا تحمل أي إشارة إلى دول حلف الناتو، والزيارة مدرجة سلفا في جدول أعماله.
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وتتواصل اليوم الخميس أكبر مناورات عسكرية أطلقها حلف "الناتو" منذ الحرب الباردة، مع مغادرة سفينة حربية أميركية الولايات المتحدة لعبور المحيط الأطلسي إلى أراضي الحلف في أوروبا.
 
وقال بيسكوف، الخميس: "عندما يزور الرئيس مناطق روسيا الاتحادية فهذه ليست رسالة إلى دول الناتو على الإطلاق، بل هذا هو الأمر الرئيسي الذي يقوم به الرئيس، وهذا ما اعتاد على فعله سنوات عديدة، للعمل على تنمية بلادنا ومناطقنا".

وأكد بيسكوف على تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامة الرئيس الروسي خلال زيارته إلى كالينينغراد، حيث سيقضي يوم عمله. (العربية) 
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