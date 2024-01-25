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عربي-دولي

إجتماعات مكثّفة بين الحوثيين و"القاعدة".. ما الهدف منها؟

Lebanon 24
25-01-2024 | 09:30
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كشفت مصادر يمنية عن لقاءات عقدت في صنعاء والحديدة، بين الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة، بهدف إقناعهم بالمشاركة في العمليات البحرية واستهداف المصالح الغربية من خلال تنفيذ هجمات انتحارية.

وأكدت المصادر أن الحوثيين حاولوا "إقناع عناصر القاعدة بالمشاركة في تنفيذ عمليات تستهدف السفن باعتبارها ضد ما يسمونه العدوان الأميركي".
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وبحسب المصادر، فإن اللقاءات التي عقدت شارك فيها رجال دين موالون للحوثيين لإقناع عناصر القاعدة القيام "بواجبهم الشرعي"، وأن عملياتهم "جهادية" في مواجهة ما يسمونهم الأعداء.
 
والجدير بالذكر أن أطرافاً يمنية حكومية وجهت اتهامات للحوثيين بتنفيذ سلسلة اغتيالات مؤخرا في عدن استخدم فيها عناصر من القاعدة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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