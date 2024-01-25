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عربي-دولي
بوتين: روسيا لن تسمح للآخرين بعدم مراعاة مصالحها الوطنية
Lebanon 24
25-01-2024
|
10:49
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ماضية في تحقيق مصالحها الوطنية ولن تسمح أبدا للآخرين بتجاهلها.
وقال بوتين خلال لقائه بطلاب جامعة "إيمانويل كانط" الفيدرالية في كالينينغراد: بالطبع "كانط"، واحد من أعظم المفكرين في زمنه وفي زمننا أيضا. بالتاكيد دعوته للعيش باستخدام العقل على قدر كبير من الأهمية في وقتنا الراهن، في الواقع هذا ما نحاول القيام به.
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وأضاف: بلدنا يجب أن يستخدم العقل، الوطن يجب أن يسير خلف مصالحه الوطنية، وهذا لا يعني إطلاقا عدم مراعاة مصالح الآخرين، إذ أن السير نحو تحقيق المصالح الوطنية يجب أن يكون مصحوبا باحترام مصالح الشركاء. نحن نفعل ذلك، ولكننا لن نسمح أبدا بإهمال مصالح روسيا.
وقال الرئيس: بعض جيراننا نسوا هذه الفرضية، وباتوا يعيشون بعقل الآخرين. وهذا لن يجلب لهم الخير أبدا. نحن بحاجة للاسترشاد بهذه الأفكار النيرة (أفكار كانط) ونعيش بالطبع بعقولنا.
ودعا بوتين إلى دراسة أعمال ذلك الفيلسوف، فعلى سبيل المثال، يعتقد إيمانويل كانط أنه من الممكن إثبات وجود الله بالمنطق، ومن المنطقي أيضا أن نقرأ ونتعمق في ما قاله، وما كتبه، وما فكر فيه. (روسيا اليوم)
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