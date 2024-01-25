حادثة مأسويّة... وفاة 4 أطفال بحريق داخل منزل!

في حادث مأسوي، لقي 4 أطفال مصرعهم حرقا في حريق نشب داخل منزل في مصر.



والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، وتوفي 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما.



وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة. (العربية)

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