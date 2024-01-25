الولايات المتحدة تعلن عزمها تشديد العقوبات ضد روسيا

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين أن واشنطن تعتزم تشديد العقوبات ضد روسيا وتسعى إلى حرمان موسكو من الوصول إلى مكونات إنتاج الأسلحة الرئيسية

وقال أوبراين: "نحن الآن بحاجة إلى تشديد عقوباتنا، وسوف نرفع تكاليف الصادرات الروسية، ونستمر في الحد من وصول روسيا إلى المكونات الرئيسية لإنتاج الأسلحة".

Advertisement

وقال أوبراين: "القيادة الاقتصادية الروسية موهوبة للغاية، لقد ساعدت في التستر على تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن".

وأشار إلى أن الواردات الروسية ظلت عند نفس المستوى تقريبا الذي كانت عليه قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا "وهو ليس نفس مستوى الواردات الذي يفترضه اقتصاد الحرب".

( روسيا اليوم)