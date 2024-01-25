Advertisement

عربي-دولي

الولايات المتحدة تعلن عزمها تشديد العقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
25-01-2024 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1156842-638418079808472420.jpg
Doc-P-1156842-638418079808472420.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين أن واشنطن تعتزم تشديد العقوبات ضد روسيا وتسعى إلى حرمان موسكو من الوصول إلى مكونات إنتاج الأسلحة الرئيسية

 

وقال أوبراين: "نحن الآن بحاجة إلى تشديد عقوباتنا، وسوف نرفع تكاليف الصادرات الروسية، ونستمر في الحد من وصول روسيا إلى المكونات الرئيسية لإنتاج الأسلحة".

 
Advertisement

وقال أوبراين: "القيادة الاقتصادية الروسية موهوبة للغاية، لقد ساعدت في التستر على تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن".

 

وأشار إلى أن الواردات الروسية ظلت عند نفس المستوى تقريبا الذي كانت عليه قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا "وهو ليس نفس مستوى الواردات الذي يفترضه اقتصاد الحرب".

( روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:12 | 2024-01-25
15:11 | 2024-01-25
15:00 | 2024-01-25
14:49 | 2024-01-25
14:42 | 2024-01-25
14:35 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24