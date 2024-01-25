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عربي-دولي

فضيحة مُدويّة تهزّ إسرائيل... هذا ما فعله أحد الجنود بزميلته خلال الحرب

Lebanon 24
25-01-2024 | 12:35
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قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أحد جنود الاحتياط الإسرائيليين اتهم باغتصاب زميلته، التي تم تكليفها بالخدمة معه أثناء الحرب في غزة.

وأضافت الهيئة أن لائحة الاتهام ضد الجندي تضمنت أن الاعتداء تم في ساعات متأخرة من الليل، خلال الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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وكشفت أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية اعتقلت الجندي بتهمة اغتصاب زميلته أثناء العمليات العسكرية. (روسيا اليوم)
 
 
 

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