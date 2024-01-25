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عربي-دولي

البقاء في العراق.. دولة اوروبية تعلن موقفها من "العزم الصعب"

Lebanon 24
25-01-2024 | 12:49
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أشارت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، إلى أن عملية "العزم الصلب" التي تقودها الولايات المتحدة في العراق لمحاربة تنظيم "داعش" على الأرجح لن يتم تمديدها.


وذكرت روبلز في كلمة أمام البرلمان أنه "من الممكن التركيز على تقديم المشورة للسلطات العراقية حول كيفية تطوير وتعزيز مؤسساتها الأمنية والدفاعية".
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وقالت إن مستقبل عملية "العزم الصلب" أصبح موضع شك، مضيفة: "لدى الحكومة العراقية شكوك جدية، بشأنها ومن المحتمل ألا تستمر هذه المهمة".


وتعمل الوحدة الإسبانية في العراق، وفق مسارين: الأول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" من خلال عملية "العزم الصلب، والثاني المشاركة في مهمة الناتو في العراق، وهي استكمال للمهمة السابقة.
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