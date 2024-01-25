Advertisement

عربي-دولي

بعد تعرّضها لهجوم من الحوثيين.. أين سترسو سفينة "جينكو بيكاردي"؟

Lebanon 24
25-01-2024 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1156858-638418106027374496.jpg
Doc-P-1156858-638418106027374496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "هندوستان تايمز" بأنه من المقرر أن ترسو سفينة "جينكو بيكاردي" الأميركية التي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين الأسبوع الماضي بميناء توتيكورين جنوب الهند في ولاية تاميل نادو.


وذكرت الصحيفة أنه "من المقرر أن ترسو السفينة التجارية جينكو بيكاردي التي ترفع علم جزر مارشال، بعد ما تعرضت لهجوم في خليج عدن الأسبوع الماضي، في ميناء توتيكورين بولاية تاميل نادو".
Advertisement


وقالت إنه "بعد أن أجرى متخصصو التخلص من الذخائر المتفجرة التابعون للبحرية الهندية فحصا شاملا للسفينة، قال مسؤولون إنها آمنة لدخول الميناء".


وفي وقت سابق، اشارت البحرية الهندية الى انها أنقذت أفراد طاقم سفينة مملوكة لأميركيين في خليج عدن بعد أن استهدفتها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:12 | 2024-01-25
15:11 | 2024-01-25
15:00 | 2024-01-25
14:49 | 2024-01-25
14:42 | 2024-01-25
14:35 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24