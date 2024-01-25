بعد تعرّضها لهجوم من الحوثيين.. أين سترسو سفينة "جينكو بيكاردي"؟

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أفادت صحيفة "هندوستان تايمز" بأنه من المقرر أن ترسو سفينة "جينكو بيكاردي" الأميركية التي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين الأسبوع الماضي بميناء توتيكورين جنوب الهند في ولاية تاميل نادو.وذكرت الصحيفة أنه "من المقرر أن ترسو السفينة التجارية جينكو بيكاردي التي ترفع علم جزر مارشال، بعد ما تعرضت لهجوم في خليج عدن الأسبوع الماضي، في ميناء توتيكورين بولاية تاميل نادو".وقالت إنه "بعد أن أجرى متخصصو التخلص من الذخائر المتفجرة التابعون للبحرية الهندية فحصا شاملا للسفينة، قال مسؤولون إنها آمنة لدخول الميناء".وفي وقت سابق، اشارت البحرية الهندية الى انها أنقذت أفراد طاقم سفينة مملوكة لأميركيين في خليج عدن بعد أن استهدفتها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون).