بيان جديد لأبو عبيدة.. ماذا كشف عن التطورات الميدانية؟

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أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، أن مقاتلي "القسام" أجهزوا على 53 جندياً إسرائيلياً من نقطة الصفر وقنصوا 9 آخرين الأسبوع الماضي.وقال أبو عبيدة في بيان: "تمكن مجاهدو القسام خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 53 جنديا اسرائيليا من نقطة الصفر وقنص 9 جنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة".وأشار الى أنه "تمّ نسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وأسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع من طراز "سكاي لارك" واستولوا على 8 طائرات "درون" منها طائرتان انتحاريتان".كما أكد أن مقاتلي "حماس" "دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل اسرائيل".