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بايدن يرسل مدير وكالة المخابرات المركزي لإكمال صفقة بين حماس وإسرائيل

Lebanon 24
25-01-2024 | 14:20
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الخميس، أن الرئيس جو بايدن، يعتزم إرسال مدير وكالة المخابرات المركزية "CIA" ويليام بيرنز (إلى الشرق الأوسط) للمساعدة في التوصل إلى "اتفاق طموح" يتضمن إطلاق سراح "الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، ووقف إطلاق النار لأطول مدة منذ بدء الحرب.

 

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصحيفة الأميركية على حسابها عبر منصة "إكس".

 

ونقلت "واشنطن بوست"، عن مسؤولين مطلعين على الأمر (لم تسمّهم) قولهم إن "الرئيس بايدن، يعتزم إرسال مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، في الأيام المقبلة، للمساعدة بالتوسط في اتفاق طموح بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل".

 

ولم تحدد الصحيفة، الدول التي ستشملها زيارة بيرنز.

 

وأضافت أن ما وصفته بـ"الاتفاق الطموح" يتضمن "إطلاق سراح جميع الإسرائيليين المحتجزين في غزة من ناحية، ووقف إطلاق النار لشهرين من ناحية أخرى"، وفق ذات المصادر.

(الأناضول)
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