دولة عربيّة تُحبط عملية إرهابيّة... هذه الأماكن كانت مُستهدفة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مساء اليوم الخميس، عن إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية.



وأضافت في بيان، أنّه تم إلقاء القبض على 3 عناصر "من جنسية عربية" ينتمون "لتنظيم إرهابيّ". (العربية)