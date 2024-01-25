Advertisement

عربي-دولي

دولة عربيّة تُحبط عملية إرهابيّة... هذه الأماكن كانت مُستهدفة

Lebanon 24
25-01-2024 | 14:42
A-
A+
Doc-P-1156885-638418159740046893.jpg
Doc-P-1156885-638418159740046893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مساء اليوم الخميس، عن إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية.

وأضافت في بيان، أنّه تم إلقاء القبض على 3 عناصر "من جنسية عربية" ينتمون "لتنظيم إرهابيّ". (العربية)
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الداخلية الكويتية: إلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية تنتمي لتنظيم إرهابيّ
lebanon 24
26/01/2024 00:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد قضية الفاشينستا الكويتية الموقوفة؟
lebanon 24
26/01/2024 00:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب تستهدف 4 من قيادات الحوثيين (الحدث)
lebanon 24
26/01/2024 00:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
20 شهيداً و150 مصاباً في قصف إسرائيلي أثناء انتظار مواطنين مساعدات بدوار الكويت في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
26/01/2024 00:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الكويت

إرهاب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2024-01-25
16:43 | 2024-01-25
16:30 | 2024-01-25
16:12 | 2024-01-25
16:05 | 2024-01-25
16:00 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24