اجتماع أميركي إسرائيلي قطري بشأن هدنة غزة

أفادت رويترز نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن مديري جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ووكالةالمخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) سيجتمعان مع رئيس الوزراء القطري في أوروبا مطلع الأسبوع لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحرير الرهائن.
يأتي ذلك في مسعى لوقف التصعيد في قطاع غزة، حيث تدفع الولايات المتحدة وقطر ومصر كل من إسرائيل وحماس لإعلان خطة مرحلية تبدأ بالإفراج عن الرهائن، وتؤدي في النهاية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، وإنهاء الحرب في غزة وفقا لمصادر دبلوماسية.
وقال أسامة حمدان المسؤول البارز في حماس في مؤتمر صحفي في بيروت إن الحركة ستفرج عن كل الرهائن لديها إذا أفرجت إسرائيل عن كل السجناء الفلسطينيين.