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عربي-دولي

أغلبهم يحملون هذه الجنسيّة العربيّة... فرنسا تطرد أكثر من 4600 شخص

Lebanon 24
25-01-2024 | 14:49
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصدر تعليمات مشددة بطرد حوالي 4686 شخصا في العام 2023، وذلك بعد أسبوعين كاملين من اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل، وأغلب هؤلاء المطرودين من المغاربة. (سبوتنيك)
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فرنسا

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