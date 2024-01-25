صحيفة تكشف عن سرّ... أميركا حذّرت إيران قبل تعرّضها لهجومين

Advertisement

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنّ واشنطن "حذّرت إيران سرا" قبل الهجومين الإرهابيين في محافظة كرمان.وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنّ "الولايات المتحدة نقلت معلومات محددة في الوقت المناسب بما يكفي لإثبات فائدتها لطهران في إحباط الهجوم الذي وقع في 3 كانون الثاني، أو على الأقل التخفيف من عدد الضحايا".وأضافت الصحيفة: "قال مسؤول أميركي أنه قبل الهجوم الإرهابي في كرمان، زودت الإدارة الأميركية إيران بتحذير خاص بوجود تهديد إرهابي داخل الحدود الإيرانية، واتبعت الإدارة سياسة واجب التحذير منذ أمد طويل لتنبيه الحكومة من التهديدات المحتملة".