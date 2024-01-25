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عربي-دولي

الخارجية الأميركية: نطور استراتيجية أمنية في منطقة البحر الأسود

Lebanon 24
25-01-2024 | 15:30
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قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين إن الولايات المتحدة بدأت بوضع استراتيجية لضمان الأمن في منطقة البحر الأسود.

 

قال الدبلوماسي الأمريكي، خلال لقاء نظمه صندوق مارشال الألماني: في المستقبل، سيتعين علينا العمل مع الشركاء والحلفاء في المنطقة لتعزيز استراتيجيتنا في البحر الأسود".

 

ووفقا له، يطالب المشرعون الأميركيون من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم "استراتيجية أكثر تركيزا في هذه المنطقة.

 
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وقال أوبراين: "لقد بدأنا هذه العملية بالفعل. في هذا الأسبوع، عقدت اجتماعات لمناقشة تعزيز الاستراتيجية في المستقبل مع تركيا والدول الساحلية الأخرى. وسنعمل على ذلك.

( روسيا اليوم)

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