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عربي-دولي

صفقة عاجلة.. أميركا تُزوّد إسرائيل بطائرات حربيّة ثقيلة

Lebanon 24
25-01-2024 | 16:05
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أبرمت الولايات المتحدة وإسرائيل صفقة أسلحة ضخمة، تتضمن تزويد تل أبيب بعدد كبير من طائرات "F 35" و"F15 AI"، وفق ما ذكرت قناة "12" العبرية الخاصة، الخميس.

 

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين من وزارة الدفاع، شاركوا في إبرام الصفقة مع واشنطن، أن "اتفاق أسلحة دراماتيكيا أبرم بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث سيتم تزويد الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بثلاثة أسراب طيران جديدة، وآلاف الذخائر".

 

وتتضمن الصفقة وفق المسؤولين (لم تسمهم القناة) تزويد الجيش الإسرائيلي بعدد كبير من طائرات "F 35" و"F15 AI" والأباتشي.

 

وأشاروا إلى أن الصفقة تمت خلال الـ 24 ساعة الماضية في واشنطن، حيث مثّل تل أبيب وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء إيال هاريل، رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي.

 

وقالت القناة "12" إن إسرائيل طلبت من الأمريكيين إعطاء الأولوية للإمدادات، نظرا لتطور المعركة في غزة.

 

وبحسب القناة العبرية، ستكون إسرائيل أول دولة تتسلم طائرات "F 35" المتطورة التي تصنعها شركة بوينغ.

( الاناضول)
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