يحمل الجنسيّة العربيّة... طبيب يُصبح من أغنى أثرياء العالم كم تبلغ ثروته؟

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اقتربت ثروة الطبيب السعودي سليمان الحبيب، من عتبة 12 مليار دولار مع انتعاش أسهم شركته للرعاية الصحية مما أعاده إلى مصاف أغنى الأفراد في الشرق الأوسط.وقالت وكالة" بلومبيرغ" إن أسهم مجموعة الحبيب ارتفعت بنسبة 30 في المئة منذ أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال عام في تشرين الاول الماضي.ووفقا لمؤشر "بلومببرغ" للمليارديرات، أدى هذا الارتفاع إلى تحول الحبيب الذي أسس المجموعة ويمتلك 40 في المئة فيها، لثالث أغنى شخص في الشرق الأوسط لا ينتمي لعائلة ملكية.وتمكن الطبيب الملياردير وهو في أوائل السبعينيات من عمره، من تطوير سلسلة الرعاية الصحية التي تبلغ قيمتها 28 مليار دولار من عيادة واحدة افتتحت في عام 1993 وحولها لشركة تدير 22 منشأة طبية و22 صيدلية في كافة أنحاء السعودية والإمارات والبحرين.وتمتلك الشركة أيضا 10 مستشفيات ومراكز طبية قيد التطوير، بحسب "بلومبيرغ" التي أشارت إلى أن الحبيب يستثمر كذلك في العقارات التجارية من خلال شركة قابضة. (روسيا اليوم)