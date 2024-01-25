سجن حليف ترامب لرفضه التعاون بالتحقيق في اقتحام الكابيتول

حُكم على المستشار الاقتصادي السابق والحليف المقرّب لدونالد ترمب، بيتر نافارو، اليوم، بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة رفضه التعاون مع تحقيق للكونغرس الذي استدعاه للاستماع إلى شهادته بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021.

وأدين بيتر نافارو في أيلول بتهمة رفض الحضور في شباط 2022 وتقديم المستندات إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 كانون الثاني 2021.

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وفي آب 2023 وجّه القضاء الفيدرالي وكذلك القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.

ومن الحجج التي قدمها محامو ترمب، أن الأخير يتمتع بـ«حصانة مطلقة» إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.

ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية، طلباً أول لتأكيد الحصانة مطلع كانون الأول، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيساً سابقاً من ملاحقات جنائية.

ورفع محامو ترمب القضية إلى الاستئناف. لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في التاسع من كانون الثاني، قد تستغرق أسابيع ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل بدء محاكمة الرئيس السابق.

( الشرق الأوسط)