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أفادت الجريدة الرسمية للرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع على تصديق البرلمان على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مما يمثل الخطوة الأخيرة في موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى الحلف.وكان البرلمان قد وافق يوم الثلاثاء على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ليزيل عقبة رئيسية أمام توسيع الحلف بعد 20 شهراً من التأخير. (العربية)