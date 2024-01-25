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عربي-دولي
مجلس مالي العسكري يُنهي اتفاق السلام مع الانفصاليين الطوارق
Lebanon 24
25-01-2024
|
18:40
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أنهى المجلس العسكري في مالي اتفاقاً للسلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق يعود لعام 2015 وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي يعصف به الصراعات.
وقالت السلطات العسكرية في بيان على التلفزيون الرسمي إنه "لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم في الاتفاق".
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وكانت قد تعهدت تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية، التي تُقاتل ضد الجيش المالي، باستمرارها في القتال، وتوسيع جبهاته، رغم خسارتها معقلها في إقليم أزواد شمال البلاد، وهو مدينة كيدال التي استعاد الجيش السيطرة عليها في تشرين الثاني الماضي.
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