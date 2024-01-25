Advertisement

عربي-دولي

مجلس مالي العسكري يُنهي اتفاق السلام مع الانفصاليين الطوارق

Lebanon 24
25-01-2024 | 18:40
A-
A+
Doc-P-1156946-638418288993777518.jpg
Doc-P-1156946-638418288993777518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنهى المجلس العسكري في مالي اتفاقاً للسلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق يعود لعام 2015 وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي يعصف به الصراعات.
وقالت السلطات العسكرية في بيان على التلفزيون الرسمي إنه "لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم في الاتفاق".
Advertisement
وكانت قد تعهدت تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية، التي تُقاتل ضد الجيش المالي، باستمرارها في القتال، وتوسيع جبهاته، رغم خسارتها معقلها في إقليم أزواد شمال البلاد، وهو مدينة كيدال التي استعاد الجيش السيطرة عليها في تشرين الثاني الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2024-01-25
16:53 | 2024-01-25
16:43 | 2024-01-25
16:30 | 2024-01-25
16:12 | 2024-01-25
16:05 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24