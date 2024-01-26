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عربي-دولي

قبل ساعات من قرار لاهاي.. بلينكن يتصل بأحد أقطاب دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

Lebanon 24
26-01-2024 | 00:03
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استبق وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن قرار لاهاي اليوم بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل "لارتكابها إبادة جماعية في غزة" بمحادثة نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور.
وشدد بلينكن لباندور على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في "ضمان عدم تكرار هجمات 7 تشرين الاول الإرهابية أبدا"، بحسب بيان للبيت الأبيض.
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وأشار في البيان إلى أن بلينكن ونظيرته الجنوب إفريقية ناقشا "الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين، وضمان استمرار المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والعمل من أجل سلام إقليمي دائم يضمن أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
هذا وتترقب حكومة جنوب إفريقيا صدور حكم محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل، اليوم الجمعة.
وأجرت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11-12 كانون الثاني الجاري محاكمة في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاكها للاتفاقية حول الإبادة الشاملة في قطاع غزة.
ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها، ويتوقع مراقبون أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها. بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية يوم أمس. (RT)
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