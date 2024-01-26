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عربي-دولي

"ممتنون لدعمهم"... البيت الأبيض يرد على "تسريبات نتنياهو" بشأن قطر

Lebanon 24
26-01-2024 | 00:14
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أكد البيت الأبيض امتنانه لقطر، التي عملت كوسيط رئيسي في المحادثات بين إسرائيل وحماس في غزة، بعد تسجيل مسرب منسوب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يصف الدوحة بأنها "إشكالية".


وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في بيان: "قطر شريك رئيسي في المنطقة، ونحن ممتنون لدعمهم لجهودنا المستمرة لمحاولة إخراج الرهائن من غزة ولم شملهم مع عائلاتهم".
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ورفض كيربي التعليق على التسجيل في وقت سابق، وقال إن الولايات المتحدة "ستواصل العمل على التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن".
وكان كبير مستشاري البيت الأبيض ومنسق شؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، زار الدوحة يوم الأربعاء لإجراء محادثات.
كما من المتوقع أن يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز قريبا برئيس الوزراء القطري ومدير الاستخبارات المصرية وكذلك مدير الموساد الإسرائيلي كجزء من محادثات المستمرة بشأن الأسرى.
من جهتها، أشادت الخارجية الأميركية بدور قطر في التوسط في الحرب في غزة.
 
وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، لـCNN: "ما يمكنني قوله بشكل عام هو إن قطر شريك كبير وشامل فيما يتعلق بعملنا المستمر في المنطقة. لقد لعبوا دورا لا يمكن الاستغناء عنه في الجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، كما يواصلون لعب دور حاسم في العمل المستمر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأكد المتحدث "أهمية إطلاق سراح كل رهينة، وكل أميركي مجهول المصير أو محتجز كرهينة من قبل حماس. وهذا شيء سنواصل العمل عليه بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في قطر"، وفق تعبيره.
يأتي ذلك، وسط توترات بين إسرائيل وقطر بشأن تسجيل مسرب يقال إنه لنتنياهو ينتقد قطر.
وفي التسجيل، الذي تم بثه على التلفزيون الإسرائيلي، يصف نتنياهو قطر بأنها "إشكالية"، ويقول أيضا إنه "غاضب جدا من الأميركيين لتمديد وجود قاعدتهم العسكرية في قطر دون الحصول على امتياز بشأن الأسرى من الدوحة".
وردت قطر على التسجيل مؤكدة أن نتنياهو "يقوض جهود الوساطة" في الحرب بين إسرائيل وحماس. (RT)
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