تقوم أجهزة المخابرات الغربية، وفي المقام الأول المخابرات البريطانية MI6، بإعداد مجموعات تخريب أوكرانية لتنفيذ استفزازات ضد محطات الطاقة النووية في روسيا.



وأعلن ذلك مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، قائلاً: "يمكنني تقديم أمثلة عن قيام أجهزة المخابرات الغربية، وخاصة جهاز MI6 البريطاني، بتدريب مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية التي تتضمن خططها القيام باستفزازات ضد محطات الطاقة النووية في روسيا".

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وفي عام 2023، تحدثت الأنباء عن تحييد مجموعات تخريب أوكرانية كانت تستهدف بعض محطات الطاقة النووية في روسيا.



وفي أيلول 2023، قال الرئيس فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، إنه تم اعتقال بعض عناصر إحدى هذه المجموعات التخريبية الذين اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات تحت إشراف مدربين بريطانيين.



ويشدد الجانب الروسي على ضرورة تصنيف خطط كييف ولندن التي تقف وراءها لارتكاب أعمال تخريبية ضد محطات الطاقة النووية الروسية، كأعمال إرهاب نووي. (روسيا اليوم)