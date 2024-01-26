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عربي-دولي

إيران تنفي تلقيها تنبيها من الولايات المتحدة قبل هجوم كرمان

Lebanon 24
26-01-2024 | 00:29
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نفى مصدر دبلوماسي إيراني لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، التقارير التي أفادت بأن الاستخبارات الأميركية نبهت إيران قبل وقوع الحادث الإرهابي في كرمان في الثالث من كانون الثاني.
وفي وقت سابق قال مسؤول أميركي إن واشنطن، حذرت إيران من خطر حصول تهديد داخل حدودها قبل الهجوم الدامي الذي شنه تنظيم داعش الشهر الماضي في مدينة كرمان وأدى إلى مقتل نحو 100 شخص.
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ولم يوضح المسؤول كيف نقلت الولايات المتحدة التحذير بشأن معلوماتها الاستخبارية عن تنظيم داعش.



وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد الخبر في وقت سابق أمس الخميس.
ولقي نحو 100 شخص حتفهم وأصيب العشرات في الثالث من يناير جراء انفجارين عند قبر القائد الإيراني قاسم سليماني في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران.
وقال المسؤول إن التحذير من الهجوم كان اعتياديا، لكن محللين قالوا إنه ربما يعكس مسعى أميركيا لبناء الثقة مع إيران.
وتأتي مثل هذه المساعي في غمرة هجمات يشنها وكلاء متحالفون مع إيران على مصالح غربية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "اتبعت الحكومة الأميركية سياسة "من الواجب التحذير" التي تطبقها الإدارات الأميركية لتحذير الحكومات من تهديدات دامية محتملة. نقدم هذه التحذيرات لأسباب منها أننا لا نريد أن نرى أرواحا بريئة تُزهق في هجمات إرهابية".
وقال جون ألترمان مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن التحذير قد يمثل رغبة أميركية أوسع في السعي إلى الحوار مع إيران على الرغم من الهجمات في الآونة الأخيرة التي شنها وكلاء متحالفون مع إيران على المصالح الأميركية والإسرائيلية والغربية والتقدم الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي.
وأضاف "هذا غصن زيتون"، ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جاءت إلى السلطة معتقدة أن الحوار بين واشنطن وطهران قد يفيد الجانبين. (سكاي نيوز)
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