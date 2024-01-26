مخطط لإنشاء قاعدة روسية في جمهورية إفريقيا الوسطى

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قال ألكسندر بيكانتوف سفير روسيا في جمهورية إفريقيا الوسطى، إنه لا يزال غير معروف حتى الآن عدد وتوقيت وصول العسكريين الروس إلى القاعدة التي يتم إنشاؤها في هذه الجمهورية.وأشار السفير في حديث لوكالة نوفوستي إلى أن العمل يجري الآن لاختيار مكان لنشرهم.وشدد السفير الروسي على أنه يتم حاليا بحث موضوع إنشاء قاعدة عسكرية روسيا في جمهورية إفريقيا الوسطى، بين وزارتي الدفاع في البلدين.وأضاف: "في الوقت الحالي يتم اختيار موقع لإقامة الأفراد العسكريين الروس. وحتى الآن لم يتم تحديد التوقيت المحدد لوصول الوحدة العسكرية الروسية وعدد عناصرها".وأكد بيكانتوف على أن "إنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى سيحسن الوضع الأمني في هذه الدولة وسيعزز أساس حماية السيادة الوطنية للبلاد".في وقت سابق، أعلن مستشار الرئاسة لجمهورية إفريقيا الوسطى، فيديل نغوانديكا عن استعداد بلاده لاستضافة قاعدة عسكرية روسية على أراضيها. (RT)