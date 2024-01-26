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عربي-دولي

قبل صدور الحكم.. إسرائيل تقدم وثائق سرية حول دعوى "الإبادة الجماعية"

Lebanon 24
26-01-2024 | 01:04
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الاحتلال الإسرائيلي قدم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ملفات "سرية"، في محاولة للدفاع عن نفسها بمواجهة تهمة الإبادة الجماعية في غزة.

وتابعت الصحيفة بأن الملفات تحتوي قرارات أصدرها قادة مدنيون وعسكريون في دولة الاحتلال، تدحض بحسب تل أبيب الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
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ولفتت إلى أن تلك القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال تظهر جهودها من أجل تقليل الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
 
ويأتي الكشف عن تلك الوثائق قبل ساعات من قرار مرتقب لمحكمة العدل العليا.

وقالت "إسرائيل"، الخميس، إنها تتوقع من محكمة العدل الدولية "إسقاط" الاتهامات التي وردت ضدها في دعوى جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وقال متحدث الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، في إيجاز للصحفيين عبر منصة زووم: "سننتظر ما ستقوله المحكمة".

وأضاف ليفي: "نتوقع بالطبع منها أن تسقط بالكامل الاتهامات الزائفة والمضللة التي زعمتها جنوب أفريقيا".(عربي21)
المصدر: عربي 21
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