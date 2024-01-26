الضفة الغربية على شفير الإنتفاضة الثالثة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن هنالك مخاوف في أوساط الأجهزة الأمنية من اندلاع انتفاضة جديدة في الأراضي المحتلة، بسبب تصرفات دولة الاحتلال، والتضييق المستمر على الفلسطينيين.



وأشارت الصحيفة نقلا عن ما وصفته بالمصادر الأمنية الرفيعة، إلى أن الجمود في قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في موضوع الإذن بإدخال العمال الفلسطينيين من الضفة إلى إسرائيل، وإضعاف السلطة الفلسطينية، يقض مضاجع محافل الأمن، التي تحذر من أن اشتعالا في الضفة من شأنه أن يتفجر في سلسلة عمليات، ويصل حتى انتفاضة حقيقية.

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