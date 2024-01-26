Advertisement

عربي-دولي

الضفة الغربية على شفير الإنتفاضة الثالثة

Lebanon 24
26-01-2024 | 01:13
A-
A+
Doc-P-1157012-638418538142361592.jpg
Doc-P-1157012-638418538142361592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن هنالك مخاوف في أوساط الأجهزة الأمنية من اندلاع انتفاضة جديدة في الأراضي المحتلة، بسبب تصرفات دولة الاحتلال، والتضييق المستمر على الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة نقلا عن ما وصفته بالمصادر الأمنية الرفيعة، إلى أن الجمود في قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في موضوع الإذن بإدخال العمال الفلسطينيين من الضفة إلى إسرائيل، وإضعاف السلطة الفلسطينية، يقض مضاجع محافل الأمن، التي تحذر من أن اشتعالا في الضفة من شأنه أن يتفجر في سلسلة عمليات، ويصل حتى انتفاضة حقيقية.
Advertisement
 
ونقلت على لسان أحد المصادر رفيعة المستوى، قوله إن "جهات سياسية تعمل على التحريض، تدعو إلى إسقاط السلطة الفلسطينية، وتصر على منع عبور عمال فلسطينيين"، ما قد يؤدي إلى انتفاضة ثالثة.

وتابعت الصحيفة بأنه "منذ بداية الحرب والجيش الإسرائيلي يعمل في الأراضي المحتلة بشكل عدواني، مركز وعميق، وبشكل لم يشهد له مثيل منذ عملية (السور الواقي)".

وتابعت بأنه "حتى الآن، أجريت بضع حملات واسعة استغرقت 40، 60 بل و70 ساعة في مخيمات لاجئين كجنين، نور شمس، طولكرم، وغيرها. مئات الفلسطينيين قتلوا، الآلاف اعتقلوا منهم، نحو 1500 من عناصر حماس، واستخدمت مُسيرات سلاح الجو إلى جانب آليات هندسية ثقيلة".(عربي21)
 
 
 
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:33 | 2024-01-26
01:29 | 2024-01-26
01:22 | 2024-01-26
01:04 | 2024-01-26
00:55 | 2024-01-26
00:47 | 2024-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24