صحيفة تكشف.. هل ستنسحب الولايات المتحدة من كل الشرق الأوسط؟

أفادت صحيفة Hürriyet، بوجود قلق لدى سلطات تركيا من أنباء تحدثت عن خطط لسحب القوات الأميركية من سوريا، وترى أنقرة وجود نزعة لدى واشنطن للانسحاب من كل الشرق الأوسط.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت مجلة فورين بوليسي، نقلا عن مصادر في الخارجية الأميركية والبنتاغون، أن البيت الأبيض لم يعد مهتما بالتواجد الأميركي في سوريا، وبات "يعتبره غير ضروري".

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ووفقا للمجلة، تناقش الإدارة الأميركية، متى وكيف يمكن سحب القوات، رغم أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة بعد. ونفى البيت الأبيض بعد ذلك هذه المعلومات في تعليق لقناة "العربية".



وكتبت الصحيفة التركية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أنه يجب التعامل مع التقارير حول خطط الولايات المتحدة لسحب القوات من المنطقة بضبط النفس، ويجب انتظار التصريحات الرسمية والخطوات الملموسة في هذا المجال.



ونوهت الصحيفة بأن الولايات المتحدة أدركت أنها انجذبت إلى مستنقع الشرق الأوسط من قبل إسرائيل وإيران، وأنها وقعت في فخ تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل، خاصة بعد هجوم حماس على غزة. وبدأت هذه العملية بالانتشار إلى المنطقة الممتدة من البحر الأحمر إلى باكستان. وفي هذا الصدد، بدأت الولايات المتحدة بالبحث عن حل للمشكلة.