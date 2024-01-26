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عربي-دولي
الزوارق الحربية الإسرائيلية تُمطر دير البلح بالنيران.. وخان يونس تحت رحمة القصف
Lebanon 24
26-01-2024
|
02:10
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تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أشهر. وفي آخر المستجدات الميدانية وقوع اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، وسماع دوي انفجارات عنيفة وفق ما أفاد تلفزيون الأقصى اليوم الجمعة.
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كما ذكر التلفزيون أن قوات من الجيش الإسرائيلي حاصرت مدرسة الأمل التي تؤوي نازحين غربي محافظة خان يونس. وأكد تلفزيون الأقصى أيضا أن قوات إسرائيلية اعتلت بنايات سكنية في محيط حي الأمل غرب خان يونس وراحت تطلق النار على أي جسم متحرك، كما أنها تواصل حصار مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وذكر اليوم أيضا أن زوارق حربية إسرائيلية فتحت النار على مناطق غربي دير البلح بوسط القطاع.
بدوره، أعلن المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة أن 13 جثمانا نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى الليلة الماضية بعد قصف إسرائيلي استهدف منازل في وسط قطاع غزة.
وكانت وكالة شهاب الفلسطينية ذكرت في وقت متأخر من ليل الخميس أن 22 شخصا قتلوا في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة استمر طوال أمس.
إلى ذلك، دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد "حل حقيقي" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مناشدة مفعمة بالعواطف أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها "جحيمية".(العربية)
المصدر: العربية
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