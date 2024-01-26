ضربات ليلية روسية على أهداف أوكرانية على محور كوبيانسك

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بتدمير معدات عسكرية تابعة لنظام كييف وتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين بواسطة مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور كوبيانسك.

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وتبين المشاهد عمليات تحضير مدفع هاوتزر استعدادا لقصف النقاط التابعة لقوات كييف على محور كوبيانسك، وكذلك توضح اللحظات الأولى لعمليات القصف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء 24 كانون الثاني الجاري، أن القوات الروسية استهدفت بضربة قاسية تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة.