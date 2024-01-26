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عربي-دولي

الصين تشيد بفرنسا: لنطوّر العلاقات

Lebanon 24
26-01-2024 | 03:31
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أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بالعلاقات مع فرنسا بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البدلين، ودعا إلى تعزيز الروابط بين بكين وباريس في وجه التوترات العالمية.

وقال شي جين بينغ، في رسالة مصورة بثت مساء الخميس في بكين خلال مراسم بمناسبة هذه الذكرى: "يجب أن يطور الطرفان باستمرار علاقاتهما الثنائية ويستجيبا لانعدام اليقين على المستوى العالمي من خلال استقرار الروابط بين الصين وفرنسا"، وفقا لفرانس برس.
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 وزار الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الصين في نيسان الماضي.

ولدى عودته من هذه الزيارة، دعا ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى "ألا يكون تابعا" للولايات المتحدة في ما يتعلق بقضية تايوان.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات في الدول الغربية وإشادة واسعة في الصين.(سكاي نيوز عربية)


المصدر: سكاي نيوز عربية
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