كييف: حصلنا على ضمانات أميركية بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن كييف تلقت "كل ضمانات الدعم" من الولايات المتحدة، بما فيها تلك المتعلقة بمصادرة الأصول الروسية المجمدة من أجل مساعدة أوكرانيا.



وقال شميغال في حوار مع صحيفة "بوليتيكو" بعد اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الأربعاء: "لدينا كل الضمانات من الولايات المتحدة في ما يتعلق بالدعم طويل الأمد لأوكرانيا - على سبيل المثال، مصادرة الأصول الروسية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا".

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وبعد أن سئل عن المخاوف القائمة بشأن العودة المحتملة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى السلطة، قال شميغال إن كييف تعمل بشكل وثيق مع إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن والكونغرس الأميركي لتقديم المساعدة لعام 2024.



وأضاف: "سنرى كيف ستتطور الظروف في عام 2025". (روسيا اليوم)