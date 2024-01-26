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19 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة.. عدد الشهداء يتجاوز 26 ألفًا

Lebanon 24
26-01-2024 | 04:11
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ارتفع عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى أكثر من 26 ألف قتيل.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيد و377 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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وأضافت أن عدد الشهداء من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع ارتفع إلى 26083 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 64487 مصابا.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد من الضحايا يقدر بعدة آلاف ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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