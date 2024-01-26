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عربي-دولي
اضطر لتأجيل ارتباطاته.. الملك تشارلز يدخل المستشفى وهذه هي حالته الصحية
Lebanon 24
26-01-2024
|
04:42
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أعلنت صحيفة صن، على منصة إكس، إن ملك بريطانيا تشارلز وصل إلى المستشفى، اليوم الجمعة، للخضوع لإجراء جراحي لعلاج تضخم البروستاتا.
يأتي هذا بعد أسبوع تقريبا على بيان أفاد بأن الملك تشارلز، البالغ من العمر 75 عاما، سيتلقى العلاج من تضخم البروستاتا الحميد.
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وأفادت تقارير الأسبوع الماضي بأن الملك تشارلز سيخضع إلى "إجراء تصحيحي"، مشيرة إلى أنه اضطر أيضا إلى تأجيل عدد من الارتباطات المخطط لها وفقا لنصيحة طبيبه لينعم بفترة قصيرة من التعافي.
وقالت زوجته كاميلا للصحفيين، أثناء زيارتها لمعرض أبردين للفنون في اسكتلندا، إن الملك "بخير" و"يتطلع إلى العودة إلى العمل".
وعادة لا يكشف أفراد العائلة المالكة عن تفاصيل الأمراض التي يصابون بها إذ يعدون جميع المسائل الطبية أمورا خاصة، غير أن تشارلز كان حريصا على مشاركة تفاصيل حالته لتشجيع الرجال الآخرين الذين يعانون من أعراض هذا المرض على إجراء فحص طبي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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