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عربي-دولي

بعد رفض السيسي اتصالات نتنياهو.. برلماني مصري: بأي وجه تحاول الاتصال به؟

Lebanon 24
26-01-2024 | 05:29
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نقلت وسائل إعلام مصرية عن البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصدر تصريحات كثيرة حول محور صلاح الدين الذي تدور حوله أزمة بين مصر وإسرائيل.

وأضاف بكري: "إياكم وتجاوز الثوابت الأساسية في الأمن المصري، ستعرفون قوة مصر الحقيقة إذا فكرتم في المساس بأمنها القومي"، مضيفا "تقتلون آلاف الفلسطينيين أمام عالم جبان، لا يريد أن يحرك ساكنا، وأمام أمة كان يتوجب عليها اتحاذ القرار الصحيح للدفاع عن الأمن العربي، لكن من يفرط اليوم سيأخذ العقاب من الصهاينة أنفسهم في حالة عدم وجود وحدة عربية حقيقية".
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وعن رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإجابة على اتصال نتنياهو، توجّه بكري للأخثير بالقول: "بأي وجه تحاول الاتصال به وأنت تمارس إبادة وعربدة ضد أهالي فلسطين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرد الرئيس المصري عليك، نحن غاضبون وسننتقم في يوم من الأيام لما يحدث لأهلنا، طال التاريخ أو قصر سيدفع الصهاينة ثمن ما يرتكبنوه بحق الشعب الفلسطيني"، معربا عن أمنيته بأن يكون حكم محكمة العدل الدولية في صالح غزة وأن ينفذ.
 
المصدر: روسيا اليوم
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