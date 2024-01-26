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إقتصاد

إنقطاع واسع للكهرباء في كردستان

Lebanon 24
26-01-2024 | 05:43
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أدى هجوم بطائرة مسيّرة على أحد أكبر حقول الغاز في العراق إلى تعليق مؤقت للإنتاج، مما تسبب في انقطاع كبير في التيار الكهربائي في أنحاء إقليم كردستان في شمال البلاد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين.
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وقالت شركة "دانة غاز" الإماراتية للطاقة التي تشغل الحقل إن الهجوم ألحق أضرارا بخزان للغاز المسال لكنه لم يتسبب في إصابات بشرية.

وأضافت أنّ الإنتاج توقف مؤقتا حتى تم إخماد الحريق، ويتوقع استئناف العمل قريبا.

وقالت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان إن الهجوم أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء بنحو 2800 ميغاوات. (سكاي نيوز)

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