كلب يُثير الرعب... أصاب 19 شخصاً بينهم أطفال بجروحٍ

أثار كلب الرعب في قرية الخطارة المصرية حيث تسبب في إصابة 19 شخصا بينهم أطفال ومسنون وسيدات وبعضهم أصيب بإصابات خطيرة.



وكشف مصدر طبي أن المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات وحتى 60 عاما. (العربية)

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