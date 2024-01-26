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عربي-دولي
كلب يُثير الرعب... أصاب 19 شخصاً بينهم أطفال بجروحٍ
Lebanon 24
26-01-2024
|
06:49
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أثار كلب الرعب في قرية الخطارة المصرية حيث تسبب في إصابة 19 شخصا بينهم أطفال ومسنون وسيدات وبعضهم أصيب بإصابات خطيرة.
وكشف مصدر طبي أن المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات وحتى 60 عاما. (العربية)
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