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عربي-دولي
انفجاران قرب ناقلة نفط شرق باب المندب.. هل من أضرار؟
Lebanon 24
26-01-2024
|
06:57
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أفاد تقرير صادر عن هيئة بحرية بريطانية بوقوع هجوم على سفينة قبالة السواحل اليمنية.
وقالت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية" إنه أفيد عن حادث على بعد 60 ميلا قبالة ساحل عدن اليمنية.
وقالت إن صاروخين انفجرا في المياه على مسافة من ميناء عدن.
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ونصحت الهيئة السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.
بدورها، قالت شركة أمبري للأمن البحري إنه تم رصد انفجار على بعد ميل من ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية ترفع علم بنما وتتبع الهند شرق باب المندب، ولفتت إلى بلاغ عن رؤية انفجارين قرب السفينة دون وقوع أضرار.
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