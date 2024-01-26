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بالطيران المسيّر.. استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق

Lebanon 24
26-01-2024 | 07:23
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الجمعة، عن مهاجمة القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق بالطيران المسيّر.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة، قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".
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ويوم أمس، نفذت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات هجوما على قاعدة عين الأسد. وقد تبنت فصائل عراقية مسلحة الاستهداف.

كما تعرض حقل خور مور للغاز الواقع في محافظة السليمانية في إقليم كردستان بشمال العراق ليل الخميس-الجمعة لهجوم.

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إن "صاروخي كاتيوشا استهدفا حقل خورم ور الغازي في السليمانية دون تسجيل خسائر". (روسيا اليوم)
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