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عربي-دولي

محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بمنع أعمال الإبادة بغزة

Lebanon 24
26-01-2024 | 07:52
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طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
 
 
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وخلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، قالت محكمة العدل الدولية: "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة، وندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح، ولدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
 
وأضافت: لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها، مؤكدة أن "كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما".
 
وتابعت: أخذنا بالاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت، كما أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة، وأخذنا تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تجرد سكان غزة من إنسانيتهم، وإن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، كما أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية".
 
وقالت: "على إسرائيل اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية، واتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة، وعليها اتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية، كما وعليها رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد"، لافتة إلى أن "الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل".
 
 
 

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