Advertisement

عربي-دولي

كيف علّق بن غفير على قرارات محكمة العدل الدولية؟

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1157246-638418806607235578.jpg
Doc-P-1157246-638418806607235578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية لإصدارها سلسلة من الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية بـ"المعادية للسامية".

وقال "إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا بالفعل، هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي. لقد كانوا صامتين خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويخطون خطوة أخرى إلى الأمام".
Advertisement

وأضاف: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تعرض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر"، مؤكدا أنه "يجب أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:52 | 2024-01-26
12:31 | 2024-01-26
12:15 | 2024-01-26
12:00 | 2024-01-26
11:30 | 2024-01-26
11:10 | 2024-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24