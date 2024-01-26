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عربي-دولي

مُخصّصة للأغنياء وسعرها خياليّ... تعرفوا إلى أول غواصة "فارهة" في العالم هذه مواصفاتها

Lebanon 24
26-01-2024 | 09:48
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تمكنت شركة نمساوية من ابتكار غواصة فارهة وخارقة وبمواصفات خيالية غير مسبوقة ولم يعرف لها البشر مثيلا من قبل، ويتوقع أن تنهي هذه الغواصة عصر "اليخوت الفاخرة" التي يتسابق إليها الأثرياء، وتجعلهم ينتقلون إلى مناطق ما تحت الماء.
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واستعرض تقرير موسع نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، مواصفات الغواصة الفارهة الجديدة، مشيرا إلى أنها "أول غواصة سوبر من نوعها في العالم وتحتوي على حوض سباحة وقبو للمشروبات والاسترخاء، إضافة إلى سينما للتسلية ومشاهدة الأفلام".

وبحسب التقرير فإن الغواصة يمكنها استيعاب 20 شخصا تحت الماء ولمدة أربعة أسابيع متواصلة دون الحاجة إلى الصعود للعالم الخارجي، إلا أن تكلفتها تبلغ 2 مليار دولار أميركي.

وتقول "ديلي ميل" إن مليارديرات العالم مثل جيف بيزوس ورومان أبراموفيتش يجتازون بالفعل مياه العالم في سفن ترفيهية عائمة ضخمة تعرف باسم "اليخوت الفاخرة"، لكن هذه الغواصة تجعلهم يفكرون بالانتقال إلى تحت السطح للاستمتاع بأعماق المحيط، حيث إن هذه الغواصة توصف بأنها "مستقبل اليخوت".

وتحمل الغواصة النمساوية المبتكرة الاسم "Migaloo M5"، ويبلغ طولها 543 قدما.

والغواصة الفارهة مجهزة بحوض سباحة وقبو للمشروبات وسينما، ولكن تكلفتها تصل إلى ملياري دولار أميركي، ما يعني أنها مخصصة فقط لنخبة الأثرياء في العالم. (العربية)

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