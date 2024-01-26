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عربي-دولي

متظاهرون في غزة لـ"السنوار ونتنياهو": "بكفي حرب ودمار"

Lebanon 24
26-01-2024 | 10:45
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خرج مئات المتظاهرين في مدينة خانيونس في قطاع غزة، الجمعة، مطالبين زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقف الحرب الدائرة التي دمرت القطاع بالكامل.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، هتف المتظاهرون:" يا نتنياهو ويا سنوار.. نتنياهـو ويا سنوار.. بكفي حرب وبكفي دمار"
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كما رفع بعض المتظاهرين الذين كان من بينهم نساء وأطفال لافتات مكتوب عليها "الشعب يريد إيقاف الحرب". (سكاي نيوز)
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