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حماس تبث فيديو لإسرائيليات محتجزات في قطاع غزة

Lebanon 24
26-01-2024 | 11:10
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بثت حركة حماس، يوم الجمعة، على تلغرام مقطعًا مصورًا ظهرت فيه ثلاث إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة، قدمت اثنتان منهنّ نفسَيهما على أنهما جنديتان.

 

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنها تمكنت من التعرف على النساء الثلاث استنادًا إلى مصادر رسمية ومدنية، على أنهن محتجزات لدى حماس منذ هجوم السابع من تشرين الاول.

 

وفي وقت سابق، بثت حركة حماس تسجيلا مصورا عرضت فيه جثتي المحتجزين الإسرائيليين يوسي شرعابي وإيتاي سفيرسكي.

 
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وأظهر المقطع محتجزة إسرائيلية ثالثة، تدعى نوا أرجاماني، وهي تقول إن المحتجزين قتلا في "ضربات للجيش (الإسرائيلي)". وقبل ذلك بيوم وبثت الحركة مقطعا مصورا ظهر ثلاثة إسرائيليين تحتجزهم في قطاع غزة ، ناشدوا الحكومة الإسرائيلية وقف هجومها الجوي والبري والتفاوض بشأن إطلاق سراحهم.

( سكاي نيوز)
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