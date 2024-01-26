"أكسيوس": بايدن قال لنتنياهو إنه لن يقبل بعام من الحرب

قال مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس" الإخباري إن الرئيس بايدن ضغط الأسبوع الماضي على رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليص العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددًا على أنه لن يشارك فيها لمدة عام من الحرب.

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وقال أحد مستشاري بايدن لموقع "أكسيوس" إن البيت الأبيض يشعر بقلق بالغ بشأن خسارة الناخبين الشباب، الذين يعارض الكثير منهم سياسة الرئيس بشأن حرب غزة.

وصرح مصدر مقرب من البيت الأبيض بأن بايدن لا يمكنه أن يتحمل الحرب وعدد القتلى المتزايد لمواصلة الهيمنة على نشرات الأخبار مع اقتراب موعد الانتخابات.

( الجديد)