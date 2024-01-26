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ترامب يغادر قاعة المحكمة فجأة خلال المرافعات في دعوى تشهير

Lebanon 24
26-01-2024 | 12:35
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غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فجأة قاعة المحكمة خلال مرافعات ختامية في محكمة مانهاتن الفيدرالية الجمعة، بينما حثت محامية كاتبة تطالب بملايين الدولارات من التعويض عن أضرار بسبب التشهير، هيئة المحلفين أن ترسل إليه رسالة لوقف الإساءة لموكلتها.

 

قاطع القاضي لويس إيه كابلان المرافعة الختامية التي كانت المحامية روبرتا كابلان تقدمها بالنيابة عن الكاتبة إي جين كارول لتسجيل ملحوظة "قيام ترامب وخروجه من قاعة المحكمة."

 

 حدث ذلك بعد وقت قصير من بدء المرافعة الختامية وبعد دقائق من تهديد القاضي بإرسال محامية ترامب، ألينا هابا، إلى الحبس لاستمرارها في الحديث رغم أن القاضي أخبرها بانتهاء الوقت المخصص لها.

 
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 وقال القاضي لهابا "أنت على وشك قضاء بعض الوقت في الحبس. الآن، اجلسي."

 

بدا ترامب مضطربا طوال فترة الصباح، وهز رأسه بعنف خلال المرافعات الختامية للمحامية كابلان.

 

وخرج مباشرة بعد أن قالت المحامية "حاول دونالد ترامب  الظهور طبيعيا عبر سلوك غير طبيعي."

 

جاءت المرافعات الختامية ضمن قضية التشهير ضد ترامب بعد يوم من مغادرته قاعة محكمة غاضبا لعدم منحه الفرصة للرد على اتهامات بالإساءة الجنسية، وجهتها اليه كارول.

( سكاي نيوز)

 

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